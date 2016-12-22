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«Дочки» НОВАТЭКа выиграли право разработки крупных месторождений газа
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«Дочки» НОВАТЭКа выиграли право разработки крупных месторождений газа
Бизнес, 15:43
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«Дочки» НОВАТЭКа выиграли право разработки крупных месторождений газа

«Дочки» НОВАТЭКа — «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» и «Арктик СПГ 2» — выиграли аукционы на разработку трех месторождений газа. Первой компании достались Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождение на Ямале (победитель определился после одного шага, сумма шага составила 6,4 млрд руб.), второй — Штормовое месторождение на шельфе Черного моря (аукцион также окончился на первом шаге, сумма составила 1,04 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении Минприроды.

Запасы месторождений на Ямале по С1 составляют 206 млрд куб.м. газа. Эти месторождения расположены недалеко от Южно-Тамбейского месторождения, на базе которого будет работать завод «Ямал СПГ» (подконтролен НОВАТЭКу). Начать экспорт газа с первой очереди завода НОВАТЭК рассчитывает к концу 2017 года. Вторая фаза «Ямал СПГ» будет завершена во второй половине 2018 года, третья — к первому полугодию 2019 года. По словам финансового директора компании Марка Джетвея, НОВАТЭК намерен в ближайшие 10 лет стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа.

Теги: НОВАТЭК , месторождения
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