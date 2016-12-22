При нападении на мечеть в Афганистане погибли 14 человек

При взрыве террориста-смертника в Кабуле погибли по меньшей мере 14 человек, передает Reuters. Целью смертника стала шиитская мечеть.
Как уточняет агентство Pajhwok, взрыв прогремел в тот момент, когда верующие собрались в мечеть на пятничный намаз. В результате по меньшей мере 14 человек погибли на месте, 15 человек были госпитализированы. Среди погибших есть двое полицейских.
По словам очевидцев, помимо самого смертника с бомбой в атаке участвовали террористы, которые бросали гранаты в толпу.
«Вначале смертник открыл огонь и убил двух охранников на входе в мечеть, после чего ворвался внутрь. Некоторым людям удалось спастись, однако там было четверо нападавших, которые прорывались к мечети», — цитирует агентство слова очевидца.
Как сообщает телеканал GeoTV, по данным полиции, смертник взорвал себя в то время, как двое или трое террористов открыли огонь по находившимся в мечети. Кроме того, у некоторых нападавших были ножи.
Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
На этой неделе, 22 августа, запрещенная в России группировка «Талибан» объявила о своих планах продолжать джихад в ответ на решение президента США Дональда Трампа направить в Афганистан дополнительные войска. Представитель группировки заявил, что война в стране продолжится до того момента, «пока территорию Афганистана не покинет последний американский солдат».