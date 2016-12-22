В Австрии задержали девять входивших в ОПГ чеченцев-беженцев

Сотрудники правоохранительных органов Австрии задержали девятерых членов чеченской преступной группировки в федеральных землях Вена и Нижняя Австрия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Австрии.

После задержания у чеченцев изъяли холодное и огнестрельное оружие, в том числе пистолет-пулемет Uzi, и наркотики. Они обвиняются в создании преступной группы, мошенничестве, поджогах, шантаже, вымогательстве и незаконном хранении оружия и наркотиков.

Полиция смогла выйти на след подозреваемых после задержания в феврале 2017 года другой преступной группировки, в которую входили 22 чеченца.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка заявил, что в отношении чеченцев начата процедура по лишению их статуса беженцев. Об этом сообщает издание Kurier. «Для них, вероятно, нет основания для предоставления убежища», — сказал Соботка. Он отметил, что «если они чувствуют себя угнетенными, то могут спокойно жить в других областях России».

В феврале австрийский суд приговорил 25-летнего выходца из Чечни к двум с половиной годам тюремного заключения. По данным издания Salzburg24, его обвиняли в членстве в организации, подконтрольной запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», боях в Сирии, а также в подготовке теракта. Свою вину чеченец признал частично.