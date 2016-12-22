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Непогода привела с снижению производства вина во Франции на 17%
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Непогода привела с снижению производства вина во Франции на 17%
Экономика, 14:49
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Непогода привела с снижению производства вина во Франции на 17%

Холодная весна 2017 года привела с сокращению производства вина во Франции до 37,6 млн гектолитров, что на 17% ниже по сравнению с 2016 годом и на 16% ниже среднего показателя за последние пять лет. Об этом сообщает газета The Local со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Франции.

По данным ведомства, традиционный для Франции период изготовления вина, который обычно длится с августа по октябрь, в этом году будет «исторически низким», ниже уровня 1991 года, когда урожай также сильно пострадал из-за заморозков.

Холодная и дождливая погода отрицательно сказалась на урожае винограда в регионах Бордо, Шаранта, Лангедок и Эльзас.

В этом году Средиземноморский регион сильно пострадал из-за непогоды, которая отрицательно сказалась на урожае винограда. Прежде всего холода повлияли на сорт винограда Гренаш, который не развивается должным образом, после того как виноградники отцветут (холода в этом году пришлись как раз на период цветения).

В конце мая президент испанской винодельческой компании Torres Мигель Торрес заявил РБК, что европейский рынок вина в этом году ожидает дефицит и рост цен. По его словам, это произойдет из-за погодных условий.

Мигель Торрес — РБК: «Может, когда-то лучшие вина будут делать в Сибири»
Бизнес

По словам Торреса, урожай из-за непогоды «будет очень плохим». Он отметил, что в последние месяцы цены на вино выросли, но какого предела они достигнут, он ответить не смог.

Торрес добавил, что во французском Бордо и в итальянской Тоскане из-за заморозков погибла значительная часть урожая. Компания Torres оценила эти потери в 2 млн кг винограда урожая 2017 года, что составляет 10–15% от всего объема.

Теги: Франция , Вино , сокращение производства , производство вина
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