Галкин попросил ПФР не «тратить время» на маткапитал для Пугачевой

Российский артист и телеведущий Максим Галкин рассказал РБК, что не хочет тратить время Пенсионного фонда России (ПФР) на оформление материнского капитала для своей жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«Большое спасибо Пенсионному фонду, что он заговорил о материнском капитале для моей жены, но я не считаю нужным выносить это обсуждение на широкую аудиторию, — пояснил он. — Не мы были инициатором разговора о размере пенсии Аллы [Пугачевой]».

«Что касается материнского капитала — так как я работаю, и нашей семье есть, на что жить, я не считаю необходимым занимать время государственных служащих на оформление наших документов», — сказал Галкин.

По его словам, в России очень много людей, которым экстренно необходим материнский капитал. «Поэтому я предпочитаю экономить время наших чиновников, чтобы они занимались теми людьми, которым эти деньги нужны в первую очередь», — заключил артист.

О том, что ПФР пригласил Аллу Пугачеву оформить материнский капитал, ранее сообщало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ПФР Маргариту Нагогу.

По словам Нагоги, Пугачева еще не обращалась в фонд за получением маткапитала. «Если детям есть уже три года, этими средствами можно уже распорядиться», — подчеркнула пресс-секретарь.

Деньги материнского капитала можно направить на оплату образования или, например, частного детского сада, добавила собеседница агентства.

Сумма маткапитала на сегодняшний день составляет 453 тыс. руб. В декабре 2016 года его индексация была заморожена.