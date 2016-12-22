Глава Генштаба назвал ситуацию в Сирии в 2015 году опасной для России

В зеленых поясах вокруг крупных городов разрешили строить дороги

Галкин попросил ПФР не «тратить время» на маткапитал для Пугачевой

Обувной ретейлер Kari откроет собственное производство

Изобретателя Мадсена обвинили в надругательстве над останками журналистки

«Росгосстрах» прокомментировал сообщения о возвращении Хачатурова

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ФАС проверит рассылку от лица сотрудника БКС писем о проверках «Открытия»

Напавшему в прямом эфире на журналиста НТВ мужчине дали 6 месяцев работ

Минтранс проверит перевозчика после падения автобуса в Керченский пролив

ФАС назвала «частным случаем» письмо УК «Альфа-Капитал» о четырех банках

Вычесть и умножить: сколько стоит подготовить первоклассника к школе

Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову

СК Татарстана не увидел оскорбления чувств верующих в фотосессии в храме

Шесть игроков «МЮ» вошли в сборную английской премьер-лиги за всю историю

Число жертв падения автобуса в море на Кубани выросло до 17 человек

Полиция начала проверку после смерти дежурившего на мемориале Немцова

Восточная мудрость: как сеть «Бахетле» объединила магазин с рестораном

Режиссер Вырыпаев опубликовал письмо в поддержку Серебренникова

Бывший замглавы МЧС получил условный срок за фиктивную занятость жены

Российские военные рассказали о новом способе засекреченной связи в Сирии

Медики рассказали о пострадавших при падении автобуса в Керченский пролив

Рекультивировать свалку «Кучино» в Балашихе начнут в марте 2018 года

Армия России наладила сеть станций спутниковой связи в Сирии

На юго-западе Москвы выбрали 38 стартовых площадок для реновации

Генштаб назвал число ударов российской авиации за время операции в Сирии

Акции «Открытия» обвалились на 10% и отыграли падение за час

«Лужники» откроются матчем Россия — Аргентина

СКР добавил в дело по автобусу на Кубани статью о небезопасных услугах