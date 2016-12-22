Глава Генштаба назвал ситуацию в Сирии в 2015 году опасной для России

Ситуация в Сирии в 2015 году угрожала безопасности России, об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, выступая на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», передает «РИА Новости».
«Развитие ситуации по такому сценарию угрожало безопасности России, поскольку вектор дальнейшего движения ИГИЛ (организация, запрещенная в России) в сторону Центральной Азии и российского Кавказа и Поволжья был обозначен достаточно четко», — заяви Рудской.
По его словам, к моменту начала российской военной операции в Сирии 30 сентября 2015 года положение в регионе было критическим. «Правительство Сирии в одиночку вело боевые действия против терроризма на своей территории, а отряды так называемой «умеренной оппозиции» фактически слились с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой» (организация, запрещенная в России), которые имели более щедрое финансирование, снабжение оружием и боеприпасами от своих зарубежных спонсоров», — рассказал глава Генштаба.
Террористы контролировали более 70% территории Сирии и продолжали наступать на всех направлениях, подчеркнул Рудской. По его оценкам, к началу 2015 года в ИГИЛ и других террористических организациях состояло 4,5 тыс. граждан России и стран СНГ.
По словам Рудского, российским военным в Сирии удалось перекрыть маршруты снабжения террористов оружием и боеприпасами, а также перекрыть поставки нефти на черный рынок. С начала российской операции в Сирии, то есть с 30 сентября 2015 года, авиация Воздушно-космических сил нанесла около 90 тыс. ударов и совершила более 28 тыс. боевых вылетов, заявил глава Генштаба.
Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о ситуации в Сирии на днях, заявил, что российским военным удалось добиться окончания гражданской войны в стране. «В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — заявил министр.
Россия ведет военные действия в Сирии по приглашению официальный властей страны, однако представители западных государств неоднократно заявляли, что Москва оказывает поддержку лояльным Асаду силам и наносит удары не только по террористам, но и по оппозиции. При этом власти Сирии заявляют, что страны Запада своими действиями поддерживают оппозицию и террористов.