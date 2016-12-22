Минтранс проверит перевозчика после падения автобуса в Керченский пролив

Глава Минтранса Максим Соколов поручил проверить перевозчика, который занимался эксплуатацией упавшего с моста в Керченский пролив автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Название компании, которую подвергнут проверке, в сообщении не приводится.

По данным Минтранса, по поручению Соколова на место аварии направлены представители Ространснадзора и Росморречфлота. Они проведут внеплановую проверку перевозчика, а также примут участие в работе оперативного штаба, который был организован губернатором края.

Автобус с рабочими «Таманьнефтегаза» упал в Керченский пролив у строящегося пирса в районе поселка Волна Темрюкского района. В результате погибли 17 человек, сообщил «РИА Новости» представитель МЧС России.

В МЧС также сообщили, что 27 человек удалось спасти. 15 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу. «Девять человек доставляются в эту же больницу», — сказал собеседник агентства.

В администрации Темрюкского района сообщили, что причиной аварии стал отказ тормозов, передавал ТАСС.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позднее в дело была добавлена ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).