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Число жертв падения автобуса в море на Кубани выросло до 17 человек
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Число жертв падения автобуса в море на Кубани выросло до 17 человек
Общество, 12:56
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Число жертв падения автобуса в море на Кубани выросло до 17 человек

В результате падения автобуса в Керченский пролив возле поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края погибли 17 человек. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель МЧС России.

«Обнаружены тела 17 погибших, спасены 27 человек, 15 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу, девять человек доставляются в эту же больницу», — заявили в ведомстве.

Спасательная операция на месте падения автобуса в море. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Ранее 25 августа сообщалось о 16 погибших в результате инцидента. В салоне упавшего автобуса находились рабочие компании «Таманьнефтегаз». Они занимались постройкой моста. В администрации Темрюкского района ТАСС заявили о том, что причиной аварии стал отказ тормозов. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300–400 метров и упал в море. Упавшее транспортное средство уже достали из воды.

По факту инцидента седьмое следственное управление ГСУ СК России возбудило дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позднее в уголовное дело добавили ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: авария , Керченский пролив , Автобус , Крымский мост
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