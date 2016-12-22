Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову

Маргарита Терехова (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем заслуженную российскую актрису театра и кино Маргариту Терехову. Он пожелал ей «здоровья и всего самого доброго». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил внесенный актрисой значимый вклад в развитие российской культуры, отечественного театра и кинематографа.

Российский лидер заявил, что профессиональный, творческий путь Тереховой свидетельствует о ее «ярком, драматическом таланте, мастерстве и самоотдаче». Это, по его словам, подтверждает то, что «истинный Мастер всегда верен высоким принципам творчества, созидания, гуманизма».

В пятницу, 25 августа, актрисе исполняется 75 лет.

Маргарита Терехова родилась в театральной семье в Свердловской области в городе Туринске. Терехова ​окончила театральную студию при театре имени Моссовета. Известность пришла к Тереховой после фильмов «Собака на сене» (сыграла графиню Диану де Бельфлор), «Благочестивая Марта», «Д'Артаньян и три мушкетера» (сыграла роль Миледи Винтер). Она сыграла во многих фильмах, среди которых «Зеркало» Андрея Тарковского, «Расписание на послезавтра», «Русь изначальная».