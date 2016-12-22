Полиция начала проверку после смерти дежурившего на мемориале Немцова

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по фактам избиения и гибели волонтера Ивана Скрипниченко, который умер в больнице, после того как ему сломали нос на месте гибели политика Бориса Немцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции сообщает, что причина смерти волонтера, скорее всего, не криминальная. По словам собеседника агентства, если докажут связь между смертью Скрипниченко и ударом, который он получил, сотрудники правоохранительных органов возбудят уголовное дело.

Волонтер, дежурящий на Москворецком мосту, где расположен мемориал Немцова Сергей Киреев, беседовавший 24 августа по телефону с тещей Ивана Скрипниченко, рассказал РБК, что, по ее словам, Скрипниченко умер не в НИИ Склифосовского.

«В институт Склифосовского он ходил, чтобы зафиксировать травмы, поскольку районная поликлиника ночью не работала. По словам тещи Галины Васильевны, всю неделю [после избиения 15 августа] «он был совершенно здоровый человек, ничего не предвещало беды».

Теща Скрипниченко рассказала, что 22 августа семья общалась с ним в последний раз, уточнил Киреев. Врач рассказал жене Скрипниченко, что Ивану вправили нос 22 августа, «но потом ему в столовой стало плохо».

«Его отвезли в реанимацию, и в ночь с 22 на 23 августа в 3 часа он умер. Врач сказал тогда: «Возможно — тромб». Теща Скрипниченко в беседе со мной не смогла назвать точной причины смерти Ивана, но она не считает, что полученная травма стала непосредственной причиной этой трагедии», — заключил Киреев.

На Скрипниченко напали вечером 15 августа во время его дежурства на мосту. Об этом сообщил «Медиазоне» активист Андрей Маргулев, также участвовавший в дежурствах на мосту. Неизвестный мужчина подошел к Скрипниченко и попытался с ним заговорить. Когда тот отвернулся, мужчина ударил его кулаком в нос.

Пострадавшего госпитализировали с переломом. По словам Маргулева, после осмотра Скрипниченко уехал домой. Нападавшего полиция так и не нашла.

Спустя несколько дней пострадавший лег в больницу, чтобы исправить последствия перелома. Однако 23 августа он умер. Результаты судмедэкспертизы пока не известны. Он мог умереть из-за оторвавшегося тромба, подчеркнул активист.

Политика Бориса Немцова убили ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Убийца выстрелил в него несколько раз и скрылся. В июле 2017 года суд приговорил бывшего военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. В суде решили, что именно он напал на Немцова. Остальных фигурантов дела— братьев Шадида и Анзора​ Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева приговорили к 16, 19, 14 и 11 годам колонии соответственно за участие в преступлении.