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Армия России наладила сеть станций спутниковой связи в Сирии
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Армия России наладила сеть станций спутниковой связи в Сирии
Война в Сирии, 12:15
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Армия России наладила сеть станций спутниковой связи в Сирии

Специалисты Вооруженных сил России наладили в Сирии устойчиво работающую сеть станций спутниковой связи. Об этом на круглом столе, посвященном опыту применения войск в Сирии, заявил начальник главного управления связи, заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенант Халил Арсланов, сообщает «Интерфакс».

«Наземная группировка станций спутниковой связи возросла в три раза, повышена мощность ретрансляторов, проведена работа по переориентации антенных систем спутников связи военного и двойного назначения, а также увеличен арендуемый ресурс», — заявил Халилов.

По его словам, в ходе создания сети спутниковой связи российские военные столкнулись с рядом трудностей. Так, работам специалистов препятствовали низкая пропускная способность и «мертвые зоны» на территории покрытия спутниковой связи. В связи с этим в Сирии активно используются переносные и мобильные станции спутниковой связи.

Также российские военнослужащие увеличили площадь покрытия и восстановили стационарные базовые станции системы связи «Тетра». «Для повышения устойчивости и надежности данной сети был решен вопрос и организовано применение мобильных базовых станций на отдельных, наиболее важных направлениях», — отметил генерал-лейтенант.

Накануне, 24 августа, замминистра обороны России Юрий Борисов в ходе форума «Армия-2017» сообщил, что за время участия в военном конфликте в Сирии российские войска испытали в условиях реальных боевых действий «практически все новые образцы». Он отметил, что «обкатку» боем прошли более 600 образцов вооружений. В их число вошли новые средства поражения, реактивные системы залпового огня, защищенные автомобили, новая экипировка и авиатехника.

Теги: Сирия , армия России , военная спутниковая связь , Генштаб ВС
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