Медики рассказали о пострадавших при падении автобуса в Керченский пролив

В районную больницу Темрюкского района поступили 13 пострадавших при падении автобуса в Керченский пролив. Об этом РБК рассказали в медицинском учреждении.
По данным медиков, шесть из поступивших находятся в тяжелом состоянии.
Автобус упал в Керченский пролив у строящегося пирса в районе поселка Волна Темрюкского района. В нем находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», которые строили мост. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, в результате аварии погибли 14 человек. По данным ведомства, 24 человека удалось спасти.
В администрации Темрюкского района ТАСС сообщили, что причиной аварии стал отказ тормозов. Как рассказал собеседник агентства, автобус выехал на пирс, проехал по нему 300–400 метров и упал в воду.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позднее в уголовное дело была добавлена ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).