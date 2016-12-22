На юго-западе Москвы выбрали 38 стартовых площадок для реновации

Власти Москвы выбрали 38 стартовых площадок для реализации программы реновации жилого фонда на юго-западе столицы. Об этом заявил заместитель главы департамента градостроительной политики Сергей Сущенко, сообщает «РИА Новости».

«38 свободных площадок имеются для расселения жителей 517 домов, попавших в программу реновации в ЮЗАО», — заявил Сущенко. По его словам, в Обручевском районе ЮЗАО, где в программу реновации вошли 17 домов, есть три свободные площадки для переселения жильцов. «Две площадки — инвесторские, одна — бюджетная», — уточнил замглавы департамента.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа сообщил, что в итоговый список домов, подлежащих сносу по программе реновации, вошли 5144 дома, в которых проживают 1 млн человек. «Столицей» реновации, по словам заместителя мэра столицы по строительству и градостроительной политике Москвы Марата Хуснуллина, станет район Кузьминки. В нем под снос пойдут 284 дома.

В список домов также вошли около 100 девятиэтажных домов. Ранее Собянин говорил, что снос девятиэтажек будет производиться только в «порядке большого исключения», при этом в программу могут быть включены те девятиэтажные дома, которые окажутся в зоне поквартального сноса и находятся в ветхом состоянии, и лишь при условии, если их жители проголосуют за переселение.

Кроме того, в программу реновации вошли 137 домов, построенных не раньше 1970 года. В предварительный список в мае текущего года были внесены 79 домов, их жильцы тогда голосовали за снос на сайте «Активный гражданин». Еще 58 домов были включены в программу реновации, после того как жители домов провели собрания собственников.

Видео: Телеканал РБК

​Собянин также уточнял, что средняя стоимость отделки одного квадратного метра в новых квартирах составит 11 144 руб. Сумма расходов на отделку была увеличена более чем в полтора раза по сравнению со стандартом, который ранее использовался при строительстве жилья взамен пятиэтажек (было 7,23 тыс. руб. за кв. м).