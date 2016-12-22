Власти назвали причину ДТП с упавшим в Керченский пролив автобусом

Причиной падения автобуса с пирса в Керченский пролив в Темрюкском районе стал отказ тормозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

В администрации заявили, что когда автобус вез рабочих на объект, при спуске к причалу у него перестали работать тормоза. Транспортное средство выехало на пирс, проехало по нему 300–400 м и упало в воду.

Уточняются списки людей, которые ехали в момент ДТП в этом автобусе, отметили в администрации. Автобус рухнул «примерно с высоты трех метров», добавил представитель администрации.

Брат одного из сотрудников компании «Таманьнефтегаз» (работники этой компании ехали в автобусе), который пострадал в результате происшествия, сообщил РБК, что, по его информации, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. Он добавил, что его брата госпитализировали в больницу в Тамани.

Около поселка Волна Темрюкского района 25 августа автобус с людьми перевернулся и упал в Керченский пролив со строящегося пирса. В пресс-службе администрации Темрюкского района РБК сообщили о 14 погибших и троих пропавших без вести. О причинах ДТП им неизвестно.

По данным МЧС, спасли 24 человека, восемь из них госпитализированы. ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает о 16 погибших.

По информации Следственного комитета и МЧС, ехавшие в автобусе были сотрудниками компании «Таманьнефтегаз» и занимались строительством пирса.

Изначально 7-е следственное управление ГСУ СКР по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже СКР добавил в это дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Рухнувший в море автобус подняли на поверхность. СМИ опубликовали его фотографии.