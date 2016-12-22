СМИ опубликовали фото поднятого из Керченского пролива автобуса

Фото: kuban.kp.ru

Газета «Комсомольская правда» опубликовала фотографии автобуса, поднятого из Керченского пролива.

Как ранее сообщали в МЧС, автобус был поднят на поверхность с помощью крана.

Автобус с рабочими компании «Таманьнефтегаз», которые строили мост, рухнул в Керченский пролив у строящегося пирса в районе поселка Волна Темрюкского района. «Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщил, что в результате аварии погибли 14 человек. По данным ведомства, 24 человека удалось спасти. Восьми из них понадобилась госпитализация.

Как сообщили ТАСС в администрации Темрюкского района, причиной аварии стал отказ тормозов. По словам собеседника издания, они отказали при спуске на причал. «Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300–400 метров и упал в воду», — сообщили в администрации. Он добавил, что автобус упал в воду с высоты примерно трех метров.

Фото: kuban.kp.ru

СК возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).