СКР добавил в дело по автобусу на Кубани статью о небезопасных услугах

Следственный комитет России (СКР) добавил в уголовное дело по факту падения автобуса с рабочими компании «Таманьнефтегаз» в Керченский пролив ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.
Изначально 7-е следственное управление ГСУ СКР по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
«На данный момент уже установлено, что перевозка рабочих осуществлялась на автобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю 1963 года рождения», — указывается в сообщении СКР. В связи с этим уголовное дело дополнили ст. 238 УК РФ.
Крушение автобуса произошло в районе поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 24 человека спасатели достали из воды. Восемь человек доставлены в больницы. Рухнувший автобус уже подняли на поверхность. По информации СК и МЧС, находившиеся в салоне автобуса рабочие занимались строительством пирса.