Сотрудник «Таманьнефтегаза» рассказал о находившихся в автобусе коллегах

Сотрудник компании «Таманьнефтегаз» Александр Черкасов рассказал РБК, что знает людей, которые ехали в автобусе, упавшем в Керченский пролив утром, 25 августа.

Он уточнил, что в транспортном средстве ехал его друг. «Ему [другу] удалось спастись, но он в тяжелом состоянии», — подчеркнул Черкасов.

«На предприятии не разглашают информацию о случившемся. Закрытая информация», — добавил собеседник РБК.

В пятницу, 25 августа, автобус с людьми упал в Керченский пролив в районе строящегося пирса около поселка Волна Темрюкского района. По последним данным регионального МЧС жертвами ДТП стали 14 человек. Спасти удалось 24 человека. Восемь из спасенных госпитализированы.

По данным СК и МЧС, находящиеся в автобусе люди работали в компании «Таманьнефтегаз» и занимались строительством пирса.

Согласно базе данных СПАРК, ЗАО «Таманьнефтегаз» занимается транспортной обработкой грузов. Она принадлежит компании владеет «Русский мир», которая организует междугородные и международные пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте. Гендиректор «Таманьнефтегаза» — Ирина Трифонова. На предприятии работает до 5 тыс. человек.