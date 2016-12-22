«Ростех» утвердил новый менеджмент фармацевтической «дочки» «Нацимбио»

Госкорпорация «Ростех» утвердила новый менеджмент фармацевтической «дочки» — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»). Об этом говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в РБК.

«В рамках трансформации фармацевтических активов госкорпорации «Ростех» проведены кадровые изменения в Национальной иммунобиологической компании, объединяющей предприятия отечественной фарминдустрии. Временно исполняющим обязанности генерального директора холдинга назначен Андрей Загорский, который покидает пост генерального директора управляющей компании «Фарм-Центр», — указывается в сообщении.

По информации «Ростеха», перед новым руководителем поставлены задачи, связанные с дальнейшим повышением экономической эффективности работы предприятий холдинга.

Ранее источники РБК в «Нацимбио» и Минздраве подтвердили информацию о том, что гендиректор фармацевтической компании Марьям Хубиева покинет свой пост в начале сентября, а на ее место придет Загорский. Хубиева перейдет в подконтрольную Александру Винокурову компанию Marathon Pharma, где займет пост вице-президента. На своем посту она будет заниматься управлением производственными активами, R&D и развитием связей с регуляторами и профессиональным сообществом. Ожидается, что в ближайшее время Marathon Pharma станет акционером «Нацимбио».

«Наши амбициозные планы по развитию Marathon Pharma требуют разносторонней экспертизы, а также поиска и развития новых направлений бизнеса, логически и институционально сопрягаемых с основными направлениями работы субхолдинга», — рассказал РБК президент Marathon Group Александр Винокуров. По его словам, в этом направлении работы будут востребованы опыт и экспертиза Хубиевой.

Марьям Хубиева окончила фармацевтический факультет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, кандидат фармацевтических наук. В 2005–2008 годах занимала должность главного специалиста-эксперта, советника Минздравсоцразвития России, позднее — советника, заместителя начальника управления организации государственного контроля обращения медицинской продукции Росздравнадзора.

В 2010–2014 годах была директором по развитию фармпроизводителя «Оболенское». В 2014-2016 годах занимала пост генерального директора «Фармтехнологий», а в 2016–2017 годах возглавляла «Нацимбио».

За время работы в «Нацимбио» Хубиева запустила ряд совместных, в том числе инвестиционных, проектов с крупнейшими иностранными и российскими игроками фармацевтического рынка. Это компания «ФармЭйд», созданная для вывода на рынок новых иммунобиологических препаратов, «Научный фармакопейный центр», «Киров Плазма», соглашения с «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Нанолек» показали готовность компании к диалогу и сотрудничеству для достижения поставленных «Ростехом» задач.

Под руководством Марьям Хубиевой компания впервые начала поставлять препараты из плазмы крови человека по государственным контрактам, нарастила объемы по производству и отгрузке вакцин для национального календаря профилактических прививок.