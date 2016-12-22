Опубликовано видео подъема из воды упавшего в Керченский пролив автобуса

Автобус, упавший в Керченский пролив, был поднят на поверхность. Об этом ТАСС сообщили ​в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

«Автобус подняли краном на берег», — сказал собеседник агентства.

В интернете появилось видео, на котором видно, как автобус поднимают из воды.

Видео: YouTube

Автобус с людьми рухнул в Керченский пролив у строящегося пирса в районе поселка Волна Темрюкского района. «Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщил, что в результате аварии погибли 14 человек. В ведомстве отметили, что спасателям удалось спасти 24 человека. Из них восемь были госпитализированы.

Как сообщали ТАСС в МЧС, пассажиры автобуса были рабочими компании «Таманьнефтегаз». Они занимались строительством пирса. В СК подтвердили, что в автобусе находились сотрудники «Таманьнефтегаза».

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как сообщила РБК помощник руководителя управления Анна Терземан, в данный момент проводится проверка по факту случившегося. На месте работают следователи.