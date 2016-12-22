МВД опубликовало видео допроса экстрадированного водителя Mercedes

Пресс-служба МВД России опубликовала видеозапись допроса экстрадированного из Германии водителя Алексея Ломова, который в декабре 2016 года сбил пешехода в Москве на автомобиле Mercedes. Ему предъявили очное обвинение, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Видео: МВД РФ

Водитель Mercedes сбил пешехода 13 декабря 2016 года в Москве. Водитель скрылся с места происшествия. ДТП произошло около дома 57 по ул. Бауманская. Пешеход погиб.

После ЧП сотрудники правоохранительных органов объявляли в розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна, владельца указанного автомобиля, и Алексея Ломова — водителя, которого обвинили в наезде на пешехода. Ломова объявили в международный розыск.

В январе 2017 года в отношении виновника ДТП заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным Генпрокуратуры России, в декабре 2016 года Ломов уехал из России, после чего его объявили в международный розыск. Его удалось задержать в аэропорту Мюнхена в июле 2017 года.

В августе Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции Ломова. 23 августа власти ФРГ передали его российской стороне в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.