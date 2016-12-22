Около метро «Ботанический сад» появится бомбоубежище на 1,5 тыс. человек
Общество, 09:58
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Около метро «Ботанический сад» появится бомбоубежище на 1,5 тыс. человек
Около метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище вместимостью 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает издание m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры.
По информации издания, бомбоубежище будет построено в составе многоэтажного жилого комплекса (ЖК) рядом с природно-историческим парком «Останкино». Это будет объект гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV.
Согласно проекту, там же разместят подземный гараж на 790 машино-мест.
Новый ЖК будет состоять из многоквартирных домов не менее девяти этажей. Там разместят более 147 тыс. кв. м жилья.
По проекту там должны появиться детский сад на 120 мест и школы — на 790 мест.