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Тулеев впервые за 17 лет пропустил празднование Дня шахтера
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Тулеев впервые за 17 лет пропустил празднование Дня шахтера
Политика, 09:11
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Тулеев впервые за 17 лет пропустил празднование Дня шахтера

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев впервые за 17 лет не принял участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню шахтера, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Тулеев после выхода с больничного провел рабочее совещание, на котором поздравил шахтеров с наступающим праздником. Однако на праздничном приеме 25 августа в Междуреченске он участия не принял. Тулеев записал видеообращение к шахтерам, которое показали по местным каналам («Россия 1 — Кузбасс»).

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Аман Тулеев вернулся на работу после продолжительного отсутствия 22 августа. На первом совещании со своими заместителями он появился на инвалидной коляске. Глава региона сообщил, что перенес сложную операцию. По его словам, «где-то через месяц» он «должен расходиться». «Пока придется так передвигаться, но разницы нет. Главное, чтобы ясная была голова, острый ум и разумное, толковое решение, направленное на улучшение жизни людей», — заявил Тулеев.

Губернатор Кемеровской области находился в отпуске с конца ​мая 2017 года. Через некоторое время стало известно, что 73-летний глава Кемеровской области побывал в Германии, где перенес операцию на позвоночнике. С 11 июня Тулеев проходил реабилитацию в кемеровской больнице, однако был переведен в Москву. 12 августа Тулеев вернулся в Кемерово.

Теги: Аман Тулеев , праздник , День шахтера
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