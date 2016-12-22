Правительство Японии ввело новые санкции против КНДР

Правительство Японии введет дополнительные санкции против КНДР после повторных запусков ракеты-носителя, а также в связи с похищениями северокорейскими спецслужбами в 1970-х и 1980-х годах японских граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Японии.

Главный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что будут заморожены активы еще шести организаций и еще двух лиц, которые связаны с КНДР.

В начале августа Совет Безопасности ООН утвердил новые санкции против КНДР из-за проведенных ей новых ракетных испытаний. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что в случае атаки со стороны США КНДР «будет готова преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия».

На Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле 6 августа министр иностранных дел Японии Таро Коно озвучил своему северокорейскому коллеге Ли Ён Хо официальную позицию Японии относительно ракетно-ядерной программы КНДР и похищенных северокорейскими спецслужбами в 1970-х и 1980-х годах японцев. Об этом сообщала газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в японском правительстве. Отвечая на это, Ли Ён Хо заявил, что Северная Корея хочет вести диалог по этим вопросам.

Собеседники издания утверждали, что северокорейская сторона хочет использовать Японию как посредника в диалоге с США. Это происходит из-за того, что японский премьер Синдзо Абэ имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Однако, по словам собеседников газеты, Япония не уверена в истинности этих намерений со стороны КНДР.