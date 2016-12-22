Фармацевтическая «дочка» «Ростеха» сменит генерального директора

Генеральный директор «дочки» «Ростеха» Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») Марьям Хубиева покинет свой пост в начале сентября, рассказал РБК источник в «Нацимбио». Эту информацию также подтвердил РБК источник в Минздраве. Она займет пост вице-президента фармацевтической компании Marathon Pharma (принадлежит Александру Винокурову), которая в скором времени должна стать акционером «Нацимбио».

Официально это решение было принято в четверг, 24 августа, ​советом директоров компании, но о возможном переходе менеджера в компании знали давно, указал источник.

В Marathon Pharma​ Хубиева займется управлением производственными активами, R&D и развитием связей с регуляторами и профессиональным сообществом, написало отраслевое издание Vademecum.

На место Хубиевой должен прийти Андрей Загорский. Сейчас он — исполнительный директор общего актива Marathon Pharma и «Нацимбио» — компании «Синтез» в Кургане.

В пресс-службе «Нацимбио» не ответили на запрос РБК.