Пропавшие в тайге в Туве дети нашлись

Поисковые группы нашли пропавших в тайге в Тандинском районе Тувы пятерых детей. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МЧС республики Луиза Севил.

«Найдены в 11:10 (7:10 мск). Все пятеро, с ними все нормально», — уточнила она.

Поисковая группа выехала на поиски пропавших детей в 03:30 по местному времени, говорится в сообщении главного управления МЧС по республике Тыва. ​По состоянию на 10:00 по местному времени (6:00 мск) в поисках участвовали 106 человек и 20 единиц техники.

В сообщении Сибирского регионального центра МЧС говорится, что дети в возрасте 10-14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. Для поиска детей использовались пять беспилотных летательных систем, а также вертолет.