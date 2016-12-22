При выбросе газов на ракетном катере Тихоокеанского флота погиб матрос
Общество, 05:02
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При выбросе газов на ракетном катере Тихоокеанского флота погиб матрос
В акватории Японского моря погиб матрос-контрактник в результате выброса отработанных газов в машинном отделении ракетного катера «Р-20» на Тихоокеанском флоте. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе флота.
Еще одного военнослужащего госпитализировали. Выброс отработанных газов произошел 24 августа в 5:15 (по мск) во время плановых занятий на морском полигоне флота, рассказали в пресс-службе.
Остальные члены экипажа не пострадали, а материальная часть корабля находится в рабочем состоянии, отметили в Тихоокеанском флоте. Комиссия управления флота выясняет причины случившегося.