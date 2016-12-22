Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 59,13 EUR Нал. 70,28 69,66 USD Бирж. 59,16 +0,09 EUR Бирж. 69,84 +0,10 USD ЦБ. 59,14 +0,01 EUR ЦБ. 69,74 +0,18 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1973,50 +0,76% РТС 1049,96 +0,48% Brent 52,41 +0,54% DJIA 21783,40 -0,13% Nasdaq 6271,33 -0,11% FTSE 7407,06 +0,33%
При выбросе газов на ракетном катере Тихоокеанского флота погиб матрос
Лента новостей
СМИ узнали о возможном вхождении экс-президента «Роснефти» в ее капитал 03:41, Бизнес В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС после аварии на ГЭС 03:32, Общество В Москве умер подвергшийся нападению на месте убийства Немцова активист 02:45, Общество Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах» 01:50, Финансы Госдеп рассказал о пострадавших при «инцидентах» на Кубе 16 дипломатах 01:42, Политика SpaceX посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу 01:42, Технологии и медиа Умер актер Джей Томас 00:57, Общество Семья погибшего при пожаре в Ростове-на-Дону мужчины получит 1,5 млн руб. 00:54, Общество Полиция освободила заложников в ресторане в Чарльстоне 00:17, Общество «Краснодар» вылетел из Лиги Европы 00:09, Спорт Фирташ отдаст базу отдыха правительству Крыма под кремлевский форум 00:08, Политика В Москве раскрыли хакерский взлом карты «Тройка» 00:02, Технологии и медиа Польша заявила о праве на немецкие репарации за Вторую мировую войну 24 авг, 23:45, Политика В Москве столкнулись два автобуса 24 авг, 23:40, Общество В Варшаве попал в ДТП сопровождавший колонну с генсеком НАТО автомобиль 24 авг, 23:10, Политика В США назвали имя выигравшего самый большой в истории джекпот 24 авг, 22:56, Общество Гол в дополнительное время вывел «Зенит» в групповой раунд Лиги Европы 24 авг, 22:38, Спорт Тинькофф Банк подал иск к выпустившим про него видео блогерам 24 авг, 22:36, Общество Россия передала следствию дополнительные данные радаров о крушении MH17 24 авг, 22:09, Общество БКС начала проверку после писем о банке «Открытие» 24 авг, 21:57, Бизнес Стрелок в Чарльстоне взял заложников в ресторане 24 авг, 21:45, Общество Стерлигов объявил об открытии в Москве криптобиржи «Алиса» 24 авг, 21:42, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 24 авг, 21:39, Партнерский материал Генпрокуратура передала «дело реставраторов» в суд 24 авг, 21:35, Политика РНКБ рассказал о последствиях отключения доступа к SWIFT 24 авг, 21:24, Бизнес Спецпредставитель США рассказал о договоренностях на встрече с Сурковым 24 авг, 21:23, Политика Умер главный тренер сборной России по спортивной акробатике 24 авг, 21:10, Общество Бесценные знания: сколько стоит получить престижную профессию в России 24 авг, 21:08, Деньги
При выбросе газов на ракетном катере Тихоокеанского флота погиб матрос
Общество, 05:02
0
При выбросе газов на ракетном катере Тихоокеанского флота погиб матрос

В акватории Японского моря погиб матрос-контрактник в результате выброса отработанных газов в машинном отделении ракетного катера «Р-20» на Тихоокеанском флоте. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе флота.

Еще одного военнослужащего госпитализировали. Выброс отработанных газов произошел 24 августа в 5:15 (по мск) во время плановых занятий на морском полигоне флота, рассказали в пресс-службе.

Остальные члены экипажа не пострадали, а материальная часть корабля находится в рабочем состоянии, отметили в Тихоокеанском флоте. Комиссия управления флота выясняет причины случившегося.

Теги: Тихоокеанский флот , матрос , выброс газов
Главное
Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах» Финансы
Главное
Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах» Финансы
СМИ узнали о возможном вхождении экс-президента «Роснефти» в ее капитал Бизнес
В Москве раскрыли хакерский взлом карты «Тройка» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку