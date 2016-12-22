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В Москве умер подвергшийся нападению на месте убийства Немцова активист
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В Москве умер подвергшийся нападению на месте убийства Немцова активист
Общество, 02:45
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В Москве умер подвергшийся нападению на месте убийства Немцова активист

В Москве в больнице умер активист Иван Скрипниченко, которому неизвестный мужчина сломал нос на месте убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом изданию «Медиазона» рассказал активист Андрей Маргулев, который принимал участие в дежурствах на мосту.

Нападение на активиста произошло вечером 15 августа, когда Скрипниченко дежурил на мосту, уточнил он. Неизвестный мужчина подошел к активисту и попытался с ним заговорить. Когда Скрипниченко отвернулся, мужчина ударил его кулаком в нос, рассказал Маргулев.

Пострадавшего госпитализировали, в больнице ему диагностировали перелом, после осмотра Скрипниченко поехал домой, рассказал активист. Он добавил, что нападавшего полиция не нашла.

По словам Маргулева, через несколько дней Скрипниченко лег в больницу для исправления последствий перелома. «23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба», — рассказал активист.

Бориса Немцова убили ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Убийца несколько раз выстрелил в политика, после чего скрылся. В июле суд приговорил бывшего военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Согласно решению суда, он расстрелял Немцова. Других фигурантов по этому делу, братьев Шадида и Анзора​ Губашева приговорили к 16 и 19 годам колонии соответственно, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, а Хамзата Бахаеав — к 11 годам.

Теги: Москва , активист , Борис Немцов , Иван Скрипниченко
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