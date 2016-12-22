Reuters рассказал подробности о функционале фуры-беспилотника Tesla

«Рабочий диапазон» грузовика на электрической тяге компании Tesla будет составлять от 200 до 300 миль, сообщает Reuters. Это расстояние, как поясняет агентство, фура сможет проехать без дополнительной подзарядки. Источник информации агентство не указывает.

Компания ответила на запрос Reuters. «Политика Tesla заключается в том, чтобы никогда не комментировать слухи, и не отвечать являются ли они правдой или нет, поскольку это было бы глупо. Глупо!», — приводит агентство текст письма.

Ранее, 10 августа, Tesla заявила о планах испытать грузовик на электрической тяге в пустыне Невада. В компании отмечали, что подошли вплотную к созданию рабочего прототипа. За день до этого прошла встреча руководства Tesla и департамента транспорта Невады, которая была посвящена «усилиям Tesla по созданию автономных грузовиков».

В апреле генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что презентация беспилотного грузовика состоится в сентябре. Он отмечал, что для компании это «новый уровень».