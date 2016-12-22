SpaceX посадила нижнюю ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу
Технологии и медиа, 01:42
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SpaceX посадила нижнюю ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу
Нижняя ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая стартовала с космодрома Вандерберг в Калифорнии, успешно приземлилась на морскую платформу в Тихом океане. Об этом говорится в сообщении американской компании SpaceX в Twitter.
«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу», — говорится в сообщении компании.
Ракета Falcon 9 с тайваньским спутником зондирования Земли Formosat 5 стартовала с космодрома Вандерберг 24 августа. Позже SpaceX сообщила, что ракета успешно доставила спутник на орбиту.