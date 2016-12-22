Полиция освободила заложников в ресторане в Чарльстоне

Полиция освободила посетителей ресторана Virginia's в городе Чарльстон в США, которых на протяжении нескольких часов держал в заложниках сотрудник заведения. Об этом сообщает местное издание The Post and Courier со ссылкой на полицию.

Все заложники в настоящий момент находятся в безопасности, сказали в правоохранительных органах. В полиции также сообщили, что в результате нападения сотрудника на посетителей ресторана умер человек, сам стрелок находится в больнице.

​О том, что недовольный сотрудник взял в заложники посетителей ресторана и подстрелил одного человека сообщил мэр Чарльстона Джон Текленбург. Пострадавший был доставлен в больницу. После случившегося сотрудники полиции начали вести переговоры с нападавшим.

Как уточнял представитель городской полиции Чарльз Фрэнцис, сотрудник взял в заложники пару человек. Очевидцы в разговоре с The Post and Courier рассказали, что мужчина зашел с заряженным пистолетом в то время, когда они обедали. Он заявил, что он «новый босс в городе». По информации издания, в момент нападения в ресторане находились около 30 человек.

По словам мэра Чарльстона, нападение не имеет отношения к терроризму.