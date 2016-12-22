В Варшаве попал в ДТП сопровождавший колонну с генсеком НАТО автомобиль

В Варшаве попал в ДТП полицейский автомобиль, сопровождавший колонну генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который на два дня прибыл в Польшу, сообщает местный телеканал TVN 24 со ссылкой на полицию.
ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, произошло около 20:00 по местному времени (21:00 мск). «Полицейская машина, которая сопровождала колонну, столкнулась с фургоном», — уточняет телеканал.
По предварительным данным, фургон врезался в полицейскую машину, после чего она сбила на тротуаре человека, рассказали в правоохранительных органах. По информации телеканала, пострадавшей оказалась 70-летняя женщина. Все пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы.
TVN 24 также отметил, что ни одна из правительственных машин не пострадала.