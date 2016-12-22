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Генпрокуратура передала «дело реставраторов» в суд
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Генпрокуратура передала «дело реставраторов» в суд
Политика, 21:35
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Генпрокуратура передала «дело реставраторов» в суд

Дело о хищениях госсредств, известное как «дело реставраторов», было передано Генпрокуратурой в суд. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов, передает «Интерфакс».

«Утверждено обвинительное заключение по делу моего подзащитного Олега Иванова и остальных фигурантов, дело передано в суд», — сказал он. Адвокат защищает Олега Иванова, главу госпредприятия «Центр реставрации», подведомственного Министерству культуры. Как рассказал Зобов, дело рассмотрит Дорогомиловский суд.

Ключевым фигурантом «дела реставраторов» является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Он обвиняется в хищении средств, которые были выделены на реставрацию объектов культурного наследия. Как полагает следствие, он заключил договоры на работы на нескольких объектах, в том числе в Псковском драматическом театре, Новодевичьем монастыре, монастыре Иоанна Предтечи в Москве и Изборской крепости. По оценкам сотрудников правоохранительных органов, ущерб от его действий составил 100 млн руб. Пирумов свою вину не признал.

Кроме того, следствие полагает, что бывший замминистра создал преступную группировку, участники которой заключили договор на 127 млн руб. с подконтрольной им компанией «Стройфасад». Данная компания должна была отреставрировать Новодевичий монастырь. В правоохранительных органах утверждают, что стоимость работ на объекте культурного наследия была завышена, а документы об их выполнении были подделаны.

Теги: суд , хищения , Дело реставраторов
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