Умер главный тренер сборной России по спортивной акробатике

На 61-м году жизни скончался главный тренер сборной России по спортивной акробатике Владимир Гургенидзе. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной акробатики России.

Владимир Гургенидзе родился в семье старшего тренера сборной команды Грузии по спортивной акробатике. В 1975 году стал победителем первенства СССР в четверке. После этого начал работать тренером. Во времена Советского Союза подготовил 11 чемпионов мира и Европы, а также 16 чемпионов Советского Союза.

С 2006 года, когда Гургенидзе находился на посту главного тренера сборной, российские спортсмены на чемпионатах и первенствах мира и Европы завоевали 146 медалей, в том числе 92 золотых.