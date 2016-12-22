Полиция Чарльстона сообщила о стрельбе в центре города

​Полиция Чарльстона (штат Южная Каролина) разбирается с ситуацией со стрельбой в центре города. Об этом сообщает CNN со ссылкой на департамент полиции города.

Полиция советует избегать места стрельбы. По словам владельца одного из магазинов, инцидент произошел в районе ресторана Virginia's on King, который расположен на Кинг стрит в центре города. «На улицах SWAT (спецназ) и полиция. Они блокируют весь квартал», — рассказала телеканалу сотрудник магазина MOSA.

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