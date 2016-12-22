Путин поучаствует в открытии чемпионата мира по дзюдо в Венгрии

Президент России Владимир Путин приедет 28 августа в Будапешт, где примет участие в церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Как отмечается в сообщении, на спортивное мероприятие российского лидера пригласил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, с которым у Путина состоится встреча.

Российский президент встречался с главой правительства Венгрии 2 февраля в Будапеште. Во время встречи Путин заверил Орбана, что российский газ поступит на территорию Венгрии. Российский лидер отметил, что также Москва готова обсудить возобновление проекта «Южный поток». Путин не исключил, что России после 2019 года будет использовать украинский транзит газа.

Визит Путин в Венгрию в феврале стал первой его поездкой в Европу с октября 2016 года, когда он принимал участие во встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине. В Будапеште он пробыл один день.

Как сообщается на сайте Международной федерации дзюдо, чемпионат мира пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября. В нем примут участие 796 спортсменов из 136 стран. Как отмечается на сайте Федерации дзюдо России, на соревнования поедут 12 спортсменов — шесть мужчин и шесть женщин.