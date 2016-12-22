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Раненые при взрыве в Киеве оказались родственниками снайпера из зоны АТО
Общество, 20:45
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Раненые при взрыве в Киеве оказались родственниками снайпера из зоны АТО

При взрыве на улице Грушевского в Киеве пострадали жена, теща и друг семьи командира роты снайперов, капитана Валерия Чибинеева, которому в 2016 году было присвоено звание Героя Украины. Пострадавшие при взрыве госпитализированы, сообщает телеканал «112. Украина» со ссылкой на дежурного врача Киевской клинической больницы №17.

По данным врача, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Неизвестный предмет взорвался около здания правительства на улице Грушевского в центре Киеве 24 августа, в День независимости Украины. Очевидцы говорили, что во время ЧП была «тяжело ранена» одна женщина, еще один человек ранен в голову. СМИ опубликовали видеозапись с места происшествия.

Одной из возможных версий взрыва пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская назвала хулиганство.

Позже начальник отдела коммуникации главного управления киевской Нацполиции Оксана Блищик заявила, что число пострадавших увеличилось до трех человек. Она рассказала, что в больнице находятся две женщины и мужчина. Она не уточняла, какие ранения они получили.

По данным агентства УНИАН, президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание Герой Украины командиру снайперской роты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск ВСУ, капитану Валерию Чибинееву ровно год назад, 24 августа 2016 года. Это произошло на параде на Крещатике по случаю Дня независимости Украины.

Чибинеев в 2014 году воевал у Красного Лимана на территории нынешней самопровозглашенной Донецкой народной республики (Донецкая область). По данным агентства, во время боевых действий в районе поселка Бирюково Луганской области в июне 2014 года подразделение, которое возглавлял Чибинеев, уничтожило группу противника и «взяло в плен двух военных террористических войск». В июле того же года около поселка Изварино Луганской области Чибинеев «вместе со своими собратьями» спас из подбитого танка трех военнослужащих. В январе 2015 года участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.

Теги: Донбасс , пострадавшие , Герой Украины , взрыв в Киеве
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