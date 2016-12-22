Получивший помощь Ростуризма оператор Ted Travel приостановил работу

Туроператор Ted Travel приостановил работу из-за отсутствия возможности исполнять обязательства перед клиентами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте туроператора.

«Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция», — заявили в Ted Travel.

Туроператор сообщил, что его финансовая ответственность застрахована в компаниях ​АО «АСК «Инвестстрах» и АО СО «Якорь» на 25 млн руб. в каждой. Для получения страхового возмещения клиентам Ted Travel нужно обращаться в офисы этих страховых компаний.

В среду, 23 августа, стало известно, что у российских туристов в Турции возникли проблемы с заселением в отели по путевкам, приобретенным у туроператора Ted Travel. На горячую линию Ростуризма поступило множество звонков от туристов, которые столкнулись с этими сложностями.

В Ростуризме сообщили, что договорились с Ted Travel о решении проблем с размещением туристов. Ведомство отмечало, что, по словам представителя туроператора, проблемы были связаны с принимающей стороной в Турции.

Роспотребнадзор 8 августа сообщил, что в последнее время участились случали заражения энтеровирусной инфекцией людей, которые отдыхают в Турции. По данным ведомства, к ним поступило более 500 жалоб от россиян, отдыхающих в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других.

После этого Ростуризм обязал туроператоров информировать желающих поехать в Турцию об эпидемиологической ситуации в стране.