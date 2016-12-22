В клубе «Рабица» рассказали об оставшейся в полиции соковыжималке

Сотрудникам московского техноклуба «Рабица» полицейские не вернули вещи, которые были изъяты во время антинаркотического рейда 6 августа, а именно проигрыватель «Пионер», контроллер, соковыжималку, два iPad и пленочный фотоаппарат Canon. Об этом рассказал РБК представитель клуба.

Как сообщалось в начале августа, во время рейда полиции был задержан соучредитель клуба Иван Радзиевский. По словам источника в правоохранительных органах агентства «Москва», у него был найден и изъят полиэтиленовый пакет с белым порошком весом более одного грамма. В составе порошка был выявлен мефедрон и амфетамин.

В отношении владельца клуба было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Радзиевский находится под подпиской о невыезде.

Один из очевидцев рассказал РБК, что «люди в штатском» пришли в клуб и избили музыкантов и посетителей. Другой собеседник РБК сообщил, что всего пришли десять человек, сказали, что они сотрудники полиции, и начали задержания.

В результате клуб «Рабица» объявил о закрытии. Как говорилось в сообщении клуба, такое решение было принято из соображений безопасности, которую заведение не может гарантировать своим посетителям. В четверг, 24 августа, сообщалось, что Следственный комитет проверит действия полиции в клубе «Рабица» на предмет превышения сотрудниками правоохранительных органов своих полномочий.