В МЧС допустили поджоги как причину пожаров в Волгоградской области

МЧС отрабатывает поджог в качестве одной из версии пожаров в Волгоградской области. Об этом рассказал РБК дежурный офицер пресс-службы МЧС по Волгоградской области.

«Поджоги — это одна из версий, которая сейчас отрабатывается наряду с неосторожным обращением с огнем», — сказал собеседник РБК. «Сейчас ликвидируем тлеющие очаги и возможно на этой неделе поймем причину», — добавил он.

Ранее в четверг, 24 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также заявил, что рассматривает в качестве причины природных пожаров в регионе целенаправленный поджог. По его словам, его могли совершить те, кто заинтересован в земельных вопросах, или кто-то, кто хотел скрыть какие-то «свои недоработки».

Бочаров добавил, что пожары угрожали 40 населенным пунктам с населением около 12 тыс. человек. Он сказал, что огонь горел рядом с объектами «особой опасности».

Как сообщается на сайте МЧС, в результате пожаров пострадали около 40 населенных пунктов. Огонь уничтожил 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. Возгорание ликвидируют 2 тыс. единиц техники, сотрудники МВД, Росгвардии, Министерства обороны, РЖД, а также добровольцы и представители казачества.

Администрация Волгоградской области приняла решение 23 августа ввести режим чрезвычайной ситуации. Как сообщалось на сайте администрации области, самая пожароопасная ситуация в Волгограде, Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах. Кроме того, для предотвращения новых возгораний из-за перехлеста проводов линий электропередачи электричество было временно отключено в малых населенных пунктах.