Конфликт автомобилистов у метро «Динамо» в Москве закончился стрельбой

У метро «Динамо» в Москве между автомобилистами произошел конфликт, который закончился стрельбой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

«Обратился водитель такси, сообщил, что в районе метро «Динамо» у него произошел конфликт с другим автомобилистом, в ходе которого тот произвел выстрел из неустановленного оружия в сторону автомобиля и скрылся с места происшествия», — рассказали в полиции. Там отметили, что машина обратившегося в полицию мужчины будет осмотрена на предмет выявления механических повреждений.

В результате конфликта, как отметили в полиции, никто не пострадал. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В конце апреля на юге Москвы между двумя водителями произошел конфликт. Во время ссоры один из автомобилистов открыл стрельбу, после чего скрылся.