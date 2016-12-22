«Фонтанка» попросила силовиков защитить автора статей о «ЧВК Вагнера»

Редакция «Фонтанки» попросила правоохранительные органы Санкт-Петербурга считать официальным заявлением публикацию газеты о поступивших ее репортеру Денису Короткову угрозах в расправе после публикаций о потерях «ЧВК Вагнер» в Сирии. Сотрудники газеты просят силовиков принять меры, говорится в сообщении издания.

Со своей стороны «Фонтанка» приняла меры безопасности, а также меры для защиты информации, которая может быть интересна «определенным лицам», уточняется в сообщении газеты.

Речь идет об угрозах журналисту Денису Короткову после публикации его статьи о гибели 40 российских наемников во время боев в Сирии в составе указанной ЧВК. Статью 23 августа «разобрал» в «Живом Журнале» (LiveJournal) Андрей Манзолевский (он публикуется под ником manzal). Манзолевский представил Короткова как «уволенного полицейского», а комментирующие, по данным «Фонтанки», выразили свое недовольство по поводу этих публикаций, акцентируя свое внимание на личности журналиста. В итоге пользователи Сети выразили свое недовольство по поводу публикаций Короткова, акцентируя свое внимание на личности журналиста.

Сейчас публикации с угрозами удалены, но «Фонтанка» опубликовала скриншот ​старой версии страницы, где приводятся адреса, которые оставили анонимы. Газета утверждает, что к двум приведенным там адресам Коротков имеет отношение. По данным издания, фактический адрес проживания нельзя «высмотреть в базах данных», в отличие от адреса регистрации, так как Коротков его нигде не указывал. Также он не афишировал свое милицейское прошлое, подчеркнули в газете.

21-23 августа «Фонтанка» разместила серию статей Короткова о деятельности «ЧВК Вагнера», которая, предположительно действует в Сирии на стороне российского контингента и сирийских правительственных сил. Среди них: «Список Вагнера», «Кого Россия потеряла в Сирии», «Частная армия под крылом Минобороны», «Бродяга, Седой, Вагнер и Ратибор окружили президента», «Они сражались за деньги».