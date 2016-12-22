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В мэрии Москвы ответили на возможный перенос линеек из-за Курбан-байрама
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В мэрии Москвы ответили на возможный перенос линеек из-за Курбан-байрама
Общество, 18:44
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В мэрии Москвы ответили на возможный перенос линеек из-за Курбан-байрама

В мэрии Москвы прокомментировали возможный перенос школьной линейки 1 сентября из-за мусульманского праздника Курбан-байрам.

«Мы одинаково выступаем за комфортное проведение мероприятий как религиозного характера, так и Дня знаний 1 сентября. В данном случае родители обратились с такой просьбой, чтобы можно было рассмотреть дату или время линейки. И здесь абсолютная компетенция школы. В ближайшее время должен состояться управляющий совет в школе №2107, где совместно с родителями будет принято окончательное решение», — сказала в разговоре с РБК руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

О переносе праздничной линейки в честь Дня знаний с 1 на 4 сентября в московской школе №2107 и нескольких других школах столицы из-за мусульманского праздника сообщили пользователи соцсетей. По их данным, речь идет о школах, которые находятся рядом с Соборной мечетью в центре Москвы. Но затем школы опровергли эту информацию. В администрации школы №2054 заявили РБК, что никаких указаний о переносе Дня знаний не было. В школе №2107 сказали, что вопрос о назначении линейки на другую дату будет рассмотрен по просьбе родителей.

В свою очередь, глава пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиева сказала РБК, что 24 августа на совещании в московском департаменте образования было высказано предложение перенести День знаний в школах, которые находятся рядом с мечетями. Она пояснила, что это можно сделать для того, чтобы школьники и мусульмане не мешали друг другу.

«Нам передали через родительский комитет от учителя, что праздничная линейка может быть перенесена. Сейчас мой сын идет в первый класс в школе №2054. Говорят, что мы узнаем все точно за два-три дня до линейки 1 сентября», — рассказала РБК жительница Мещанского района Ольга Кузнецова.

Теги: Москва , школы , день знаний , Курбан-байрам
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