Глава Рязанской области пообещал Путину сделать регион цифровым

Исполняющий обязанности рязанского губернатора Николай Любимов заявил о планах сделать область цифровым регионом. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.



Любимов заявил, что людям очень интересна цифровая экономика. По его словам, в регионе есть «богатые потенциальные возможности» для ее развития. «Это реально то, что может Рязанскую область продвинуть очень сильно вперед», — сказал врио губернатора.

Любимов сообщил, что планирует построить инновационный научно-технический центр на базе образовательных учреждений и рязанских предприятий, в том числе оборонных. «Тогда это нам позволит участвовать в соответствующих федеральных программах, будут очень хорошие условия, и мы сможем действительно Рязань сделать цифровым регионом», — сказал Любимов.

Путин попросил врио губернатора за «большими задачами» не забывать о «текущих делах». Среди таких проблем российский лидер назвал состояние дорог, транспортную доступность и газификацию. «Вот маленькая деревенька Душкино: «Третий месяц ждем газа», — люди пишут, это по «Прямой линии». Обещали и тогда, в июне, и позднее. Посмотрите, что там происходит», — сказал Путин.



Президент также обратил внимание на жалобы на ветхое жилье и обманутых дольщиков. Кроме того, российский лидер вспомнил случай в центральной больнице города Касимова, когда пациенты сами покупают для себя лекарства, зеленку и йод. Такую ситуацию Путин назвал «недопустимой» и попросил главу региона «навести там порядок».

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством 28 июля 2017 года. Программа действует до 2024 года. Как заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, ее цель — внедрить цифровые технологии «во всех области жизни», в том числе в экономику, предпринимательство, госуправление, социальную сферу и в городское хозяйство.

Для реализации программы планируется создать некоммерческую организацию, в которую войдут «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler & Co, «Ростех», «Росатом», Сбербанк, «Ростелеком», фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив. Организация займется обработкой запросов от предпринимателей и будет отслеживать выполнение программы «Цифровая экономика».