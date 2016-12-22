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Лех Валенса попал в ДТП в Гданьске
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Лех Валенса попал в ДТП в Гданьске
Общество, 18:38
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Лех Валенса попал в ДТП в Гданьске

Бывший президент Польши Лех Валенса, ехавший на автомобиле Бюро охраны правительства (BOR), попал в аварию. Об этом сообщает радиостанция RFM FM.

По данным радиостанции, ДТП произошло в Гданьске на перекрестке улиц Войска Польского и Шопена. Лимузин Леха Валенсы, за рулем которого находился офицер Бюро охраны, столкнулся с Сitroen. Радиостанция отмечает, что виновным в аварии был водитель Сitroen. Прибывшие на место сотрудники полиции выписали ему штраф.

В BOR подтвердили, что 24 августа их автомобиль попал в ДТП. Однако там не сообщили, находился ли в машине Лех Валенса, отмечает радиостанция.

Лех Валенса занимал пост президента Польши с 1990 года по 1995 год. Он покинул должность главы государства, проиграв выборы Александру Квасьневскому.

Во вторник, 22 августа, стало известно, что против Валенсы было возбуждено уголовное дело. По данным прокурора, бывший президент дал ложные показания по делу о сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши.

 

Теги: Польша , ДТП , Лех Валенса
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