Колокольцев призвал нового ревизора МВД пресечь необоснованные траты

У МВД появился новый ревизор, им назначен генерал-майор полиции, экс-глава рязанской полиции Николай Пилюгин. Глава МВД потребовал от него избавиться от необоснованных трат в ведомстве

Николай Пилюгин (слева) и Владимир Колокольцев (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Руководителем контрольно-ревизионного управления МВД России был назначен генерал-майор полиции Николай Пилюгин. О назначении объявил глава МВД Владимир Колокольцев, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Колокольцев потребовал от Пилюгина усилить контроль за приоритетными статьями расходов, активизировать работу по пресечению фактов необоснованных трат, сведению к минимуму финансовых потерь.

Также Колокольцев призвал обратить внимание на выплаты денежного довольствия, зарплат и льгот и проводить тщательные проверки по несоблюдению законодательства при госзакупках.

Пилюгин возглавлял рязанское УМВД в течение последних пяти лет, а до этого руководил деятельностью подразделений криминального блока в одном из регионов ЦФО.

Генерал-майор Евгений Барикаев лишился поста главы контрольно-ревизионного управления МВД России в июле 2017 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он был уволен без указания причин и без назначения на новую должность. В 2015 году общество «Диссернет» нашло в его кандидатской диссертации по экономике «Управление предпринимательскими рисками в системе экономического обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект» некорректные заимствования на 43 страниц. Диссертацию Барикаев защитил в 2006 году в Санкт-Петербургском университете МВД России.

Ранее ФАС раскрыла картель на поставках продуктов питания МВД. С 2014 года по 2015 год компании «ЦентрХлебСоюз», «БалтПродукт», «Нота», «Дарс» и «Агрохолдинг «Подмосковье» координировали свои действия, подавая заявки на участие в аукционах на поставку питания для Центрального окружного управления материально-технического снабжения МВД России.

В августе 2016 года полицейские совместно с ФАС выявили картельный сговор в работе объединения вещевых предприятий, которые поставляли продукцию для МВД.