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Число пострадавших при взрыве в Киеве выросло до трех
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Число пострадавших при взрыве в Киеве выросло до трех
Украинский кризис, 17:51
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Число пострадавших при взрыве в Киеве выросло до трех

Число пострадавших в Киеве в результате взрыва в центре увеличилось до трех человек. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, передает УНИАН.

По ее словам, ранее сообщалось о двух пострадавших, «сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших». Были ранены две женщины и мужчина, рассказала Блищик. Какие именно ранения они получили, представитель Нацполиции не уточнила.

В четверг, 24 августа, около здания правительства на улице Грушевского взорвался неизвестный предмет. Очевидцы сообщали, что одна женщина была «тяжело ранена», еще один человек получил ранение в голову. В СМИ появилась видеозапись с места происшествия.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила УНИАН, что основной версией взрыва является хулиганство.


Теги: Киев , взрыв , Полиция
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