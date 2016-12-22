В МИДе пообещали ответить на введение биометрического контроля на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомстве будут думать над ответными мерами в случае введения Украиной биометрического контроля для россиян. Об этом она заявила в ходе брифинга, указывается в сообщении на сайте МИДа.

«Давайте мы дождемся или не дождемся принятия или непринятия подобных решений в Киеве. Мы слышали огромное количество заявлений на этот счет. Они менялись, даже менялась позиция внешнеполитического ведомства на этот счет», — сообщила Захарова. Она напомнила о заявлении главы МИД Украины Павла Климкина о том, что визовый режим «неактуален» и его введение не требуется, а даже «навредит самой Украине».

«Видимо, в силу некой политической конъюнктуры и развития неких политических процессов в этой стране заявления начали меняться в другую сторону. Начались призывы к разработке какого-то вида визового или гибридного режима», — подчеркнула Захарова.

«Исходим из того, что если решение будет принято, мы будем его рассматривать и изучать, кто как на это реагирует. Гипотетические рассуждения в отношении подобных вещей просто неуместны, потому что политический климат на Украине меняется, погода нестабильная», — подытожила Захарова.

Ранее, 23 августа, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак высказался за введение визового режима с Россией. «Со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим, если хотите услышать мое мнение», — отметил Грицак.

Тогда же газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве Украины и Верховной раде сообщала о том, что порядок въезда россиян на Украину может измениться в ближайшие несколько недель. Источники газеты уточнили, что визовый режим с Россией решено не вводить. Вместе с тем россияне смогут въехать на Украину только при наличии биометрических загранпаспортов.

Также гражданам России придется заблаговременно заполнить анкету на сайте МИД Украины, в которой нужно будет указать место работы, цель поездки и маршрут. Источник «Коммерсанта» уточнил, что заполнять анкету придется либо на украинском, либо на английском языках. «В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц — за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника», — отметил собеседник газеты.

Президент Украины Петр Порошенко в июле текущего года заявил о введении на границах Украины биометрического контроля.

«Мы должны снимать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровые фотографии. Это значительно усилит возможности борьбы с терроризмом», — сообщал тогда украинский лидер. Порошенко отметил, что необходимые документы по его поручению уже подготовлены, а пограничной службе будут выделены средства для закупки необходимой техники.