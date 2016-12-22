В Петербурге исключили из конкурса «озелененный» с помощью скотча сад

Сад на улице Ткачей, в котором работники коммунальных служб приклеили на скотч новые зеленые ветки к засохшим деревьям, исключен из номинантов конкурса «Уютный сад». Об этом РБК сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Фото: onf.ru

«Сегодня на объекте побывала рабочая группа из представителей комитета по благоустройству и петербургского отделения ОНФ (Общероссийского народного фронта). Ранее жители Невского района сообщили общественникам, что озеленители использовали зеленые ветки для того, чтобы декорировать проблемные деревья в саду», — рассказали РБК в пресс-службе. Собеседник РБК отметил, что в связи с этим конкурсная комиссия приняла решение снять объект с участия в конкурсе.

Фото: onf.ru

«Несмотря на то, что работниками СПП (садово-парковое предприятие) «Невское» в саду была проведена большая работа — отремонтированы дорожки площадью почти 1,5 тыс. кв. м, восстановлены свыше 2 тыс. кв. м газонов, приведены в порядок садовые диваны и цветники, один неправильный шаг лишил предприятие возможности быть представленным в творческом состязании», — пояснили РБК в пресс-службе.

По данным пресс-службы, по условиям конкурса не предусмотрено материальное вознаграждение за победу. Предприятия участвуют в состязании для того, чтобы получить признание профессионалов и жителей города. «Никакие дополнительные средства на объекты «Уютного сада» не выделяются, все работы проводятся в рамках текущего содержания садов и парков», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что петербургские коммунальщики приклеили на скотч зеленые ветки к засохшим деревьям в саду Ткачей. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном на сайте ОНФ.

«Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили. Накануне днем жители соседних домов видели 10 человек, которые осматривали сад, и сделали вывод, что к их приезду и готовились работники, «озеленив» мертвые деревья», — приводятся в сообщении слова эксперта ОНФ Дмитрия Груздева.

Сад Ткачей был разбит в 1920-е годы. Ткацкие фабрики находились за Невской заставой, недалеко от территории этого сада. На месте, где сейчас находится сад Ткачей, до революции был построен дом, в котором жили рабочие фабрики Максвела.