Учитель рассказал о разговоре с Поклонской о современном кино

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала режиссеру фильма «Матильда» Алексею Учителю, что она за последние годы не видела фильмов кроме «Викинга». Об этом режиссер рассказал на пресс-конференции, передает агентство «Москва».
«У меня была историческая, пятиминутная встреча с Поклонской, и когда я спросил, какие она видела фильмы за последние годы, она сказала, что ей некогда ходить в кино и театр, она видела фильм «Викинг» и больше ничего», — рассказал он. Учитель пригласил Поклонскую посетить фестиваль «Будем жить!», чтобы она узнала о том, что «делается в российском кинематографе».
Учитель подчеркнул, что «безумие и мракобесие» не должны быть связаны с кино, особенно, когда речь идет о фильмах, которые еще никто не видел.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.
Поклонская считает, что фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II, оскорбляет чувства верующих. Она выступает против показа фильма и неоднократно инициировала проверки.
Против того, чтобы пустить ленту в широкий прокат, выступали также глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По словам Кадырова, фильм расценивается как «преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей» и «осквернение святынь и многовековой истории народов России». Юнус-Бек Евкуров в свою очередь высказал мнение, что киноленты, похожие на «Матильду», должны быть цензурированы.Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда» 10 августа. Премьера фильма состоится в Петербурге в конце октября.