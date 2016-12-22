Родители сочли «адекватным» перенос линейки в школах из-за Курбан-байрама

Решение по переносу праздничной школьной линейки, которая должна пройти 1 сентября, из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам в центре Москвы, является адекватным ситуации. Об этом заявила РБК председатель правления общественной организации «Родительский комитет» Лариса Павлова.

По ее словам, большое скопление людей, «особенно связанное с мусульманским праздником, всегда является зоной риска». Павлова добавила, что родители спокойно относятся к переносу и не находят в этом «чего-то удивительного или странного, безопасность детей прежде всего».

О переносе с 1 на 4 сентября традиционной школьной линейки в честь начала учебного года в московской школе №2107 и нескольких других школах столицы, которые находятся рядом с соборной мечетью, сообщили пользователи соцсетей, которые живут в этом районе.

Информацию о переносе линейки подтвердили в школах №2107 и №1215, писала «Говорит Москва» со ссылкой на собеседников в этих школах.

Позже глава пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиева заявила РБК, что 24 августа на рабочем совещании столичного департамента образования предложили позже провести линейку в ближайших от мечетей школах. Чтобы потоки верующих мусульман и школьники не помешали друг другу, уточнила она.

По словам Газиевой, в этом году празднование Курбан-байрама начнется утром, в 07:00 мск, и закончится в 08:00 мск.

Вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко пояснил, что решение о переносе линейки приняли из-за того, что проводить два мероприятия в один день неудобно для школьников с родителями, и для мусульман.

Позже в нескольких столичных школах, которые находятся рядом с мечетью, опровергли перенос начала учебного года. В администрации школы №2054 РБК заявили, что указаний о переносе Дня знаний не было. В администрации школы №2107 сначала опровергли перенос линейки, а потом заявили, что по просьбе родителей учеников будет рассмотрен перенос торжественной линейки с 1 на 2 сентября.